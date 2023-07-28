ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів і 30 артсистем – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів і 30 артсистем – Генштаб

За минулу добу Збройні сили України знищили ще приблизно 560 російських окупантів, а також 30 артилерійських систем, 4 танки та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків – 4190 (+4),
  • бойових броньованих машин – 8161 (+14),
  • артилерійських систем – 4775 (+30),
  • РСЗВ – 698 (+0),
  • засобів ППО – 458 (+1),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 311 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
  • крилатих ракет – 1347 (+0),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),
  • спеціальної техніки – 709 (+1).

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