ЗСУ за добу знищили понад 500 окупантів і 30 артсистем – Генштаб
За минулу добу Збройні сили України знищили ще приблизно 560 російських окупантів, а також 30 артилерійських систем, 4 танки та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 244830 (+560) осіб ліквідовано,
- танків – 4190 (+4),
- бойових броньованих машин – 8161 (+14),
- артилерійських систем – 4775 (+30),
- РСЗВ – 698 (+0),
- засобів ППО – 458 (+1),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 311 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4007 (+11),
- крилатих ракет – 1347 (+0),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7240 (+11),
- спеціальної техніки – 709 (+1).