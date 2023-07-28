Сили оборони відбили напад російської ДРГ на Сумщині – ДПСУ
Сили оборони 27 липня відбили черговий захід диверсійно-розвідувальної групи російського агресора у Сумській області. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Вчора наші Сили оборони відбили чергову спробу заходу ДРГ по Сумщині. По таких групах українські захисники (прикордонники, підрозділи ЗСУ, Національної гвардії) відразу відкривають вогонь при виявленні. Надалі вони ні з чим відходять за межі кордону", – зазначив він.
За словами Демченка, основне завдання ворожих дивесрантів – у першу чергу виявити розташування Сил оборони України, а також проводити різні заходи, в тому числі мінування місцевості для того, щоб уразити наших захисників.