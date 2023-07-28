Країни Перської затоки наполягають на продовженні зернової угоди

Країни Перської затоки виступають за якнайшвидше продовження зернової угоди. За їхніми словами, ініціатива є розв'язання гуманітарних проблем і забезпеченням продовольчої безпеки для багатьох країн, повідомляє Новое время.

Про це заявив генеральний секретар Ради співробітництва арабських держав Перської затоки Джасем Мухаммед аль-Будайві.

На зустрічі з послом України в Саудівській Аравії Анатолієм Петренком аль-Будайві також зазначив, що всі учасники Ради підтримують мирні зусилля щодо врегулювання розв’язаної Росією війни.

Генеральний секретар також наголосив, що позиція Ради щодо війни в Україні ґрунтується на принципах міжнародного права і Статуту Організації Об'єднаних Націй, збереженні міжнародного порядку на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності держав.