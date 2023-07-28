Трампу висунули додаткові звинувачення - CNN

Спеціальний прокурор Джек Сміт висунув додаткові звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа у справі про його ймовірне неправомірне поводження з секретними документами після того, як він залишив Білий дім. З посиланням на CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Трампу висунули звинувачення за трьома новими пунктами, один із яких передбачає умисне зберігання інформації, пов'язаної з національною обороною, а два інших - перешкода, пов'язана з нібито спробами видалити відеоматеріали спостереження в резиденції Трампа Мар-а-Лаго влітку 2022 року.

Крім того, прокурор Джек Сміт звинуватив третій обвинувачений у розслідуванні роботи Дональда Трампа з секретними документами після його президентства – Карлосу Де Олівейрі, 56-річному працівнику з технічного обслуговування резиденції.

Колишній президент не визнав себе винним за 37 федеральними звинуваченнями, пов'язаними з документами, які незаконно зберігалися в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді після того, як Трамп залишив посаду.

Уолт Наута, помічник Трампа, також не визнав себе винним за кількома пунктами звинувачення, пов'язаними з неправильним поводженням з документами в Мар-а-Лаго, а також із прихованням фактів та перешкоджанням розслідуванню.