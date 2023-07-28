Росіяни намагалися відновити позиції біля Рівнополя та Макарівки – Генштаб
Минулої доби окупанти намагалися відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області. Про це заявив представник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону, повідомляє Ліга.net.
Сили оборони продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Наносять вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
"Російські окупанти здійснили безуспішні спроби відновити втрачене положення в районах Рівнополя та Макарівки Донецької області", – повідомив Ковальов.
Водночас окупанти продовжують чинити потужний опір, здійснювати переміщення підрозділів, активно застосовувати резерви. Зазнають значних втрат.
На Бахмутському напрямку українські війська продовжують вести наступальні дії на північ і на південь від міста Бахмут.
Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках.