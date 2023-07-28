Прикордонники про "вагнерівців" у Білорусі: Нагнітають ситуацію

У Державній прикордонній службі зазначають, що Білорусь використувує російських найманців "ПВК Вагнер" для нагнітання ситуації, їхня ж кількість і місцерозташування в РБ наразі не становлять загрози для України, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону

За словами Демченка, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, безпосередньо по лінії держрубежа – спокійною.

Прикордонники не фіксують поблизу кордону якогось переміщення техніки чи особового складу жодних підрозділів, які би могли становити загрозу для України. Але звісно, пильна увага прикута до перебування російських найманців з приватних військових компаній на території РБ.

За даними ДПСУ, наразі "вагнерівців" на території Білорусії трохи понад 5 тисяч і вони перебувають на значній відстані від кордону з Україною.

"Проте підрозділи розвідки, в тому числі розвідки Держприкордонслужби продовжують відстежувати умови їхнього перебування, як вони будуть у подальшому залучені, і наскільки вони становитимуть загрозу Україні.

Зараз бачимо, що вони більше нагнітають ситуацію, в тому числі стосовно країн Європейського союзу. Це такий собі один із факторів впливу, який вони продовжують використовувати" , – зазначив Демченко.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, нібито бійці "ПВК Вагнер" його "напружують", бо хочуть атакувати Польщу.