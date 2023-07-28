Війна в Африці: війська Руанди перетнули кордон Конго

Армія Демократичної Республіки Конго заявила, що сили оборони Руанди перетнули їх кордон у четвер і напали на прикордонні сили безпеки, потенційно посиливши напруженість між африканськими сусідами, з посиланням на Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

"Далі подальші сутички дозволили Збройним силам Демократичної Республіки Конго (FARDC) дати відсіч руандійським терористам, які вчинили цю нестерпну провокацію" , - йдеться у заяві, де додають, що нападники відступили до Руанди.

Представник уряду Руанди не одразу відповів на запит журналістів згаданого агентства про коментар.

Конго та Руанда залучені до суперечки з минулого року через відродження повстанського угруповання M23, яке діє у східному Конго, за підтримки якого Кіншаса звинувачує Руанду. Руанда постійно заперечує це.

Експерти ООН також заявили, що у них є докази того, що руандійські війська воювали разом із M23 у східному Конго та забезпечували повстанців зброєю та припасами.