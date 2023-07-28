Активності ворожої авіації немає, але висока ймовірнсть ракетних ударів — ЗСУ
Ворожа авіація не виявляла активність упродовж минулої ночі, однак зберігається висока ймовірність ракетних ударів російських загарбників по території України, повідомляє Укрінформ.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Ніч минула успішно, все контролюємо, ведемо, мала активність і зараз ворожої авіації. Декілька бортів є тільки, тому маємо таку ніч. Але, на жаль, таких ночей небагато. Тому багато українців мало можливість хоча б виспатись сьогодні.
Сподіватимемось, цей день буде спокійним, але, за даними Генерального штабу, все ж таки є висока ймовірність ракетних ударів. Тому треба бути пильними і щоразу реагувати на ті повідомлення, які ми даємо щодо повітряних загроз", - наголосив речник.