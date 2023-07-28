Чи варто українцям купляти зарядні станції та що буде з цінами

Після значного зниження продажів з лютого по травень 2023 року попит на зарядні станції та павербанки високої ємності почав відновлюватись. Найближчим часом ціни можуть зрости.﻿ Про це повідомив В’ячеслав Склонний, комерційний директор мережі "Фокстрот", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Наразі ми спостерігаємо збільшення продажів у цих категоріях. Якщо минулого року покупці були готові купувати будь-що, аби тільки підживити свої гаджети, запустити котел чи холодильник за відсутності світла, то зараз більш детально звертають увагу на бренд, функціонал, якість та ціну" ,- сказав він.

За його словами, сьогодні на ринку України є набагато більша кількість різноманітних зарядних станцій, аніж це було в часи блекауту у 2022 році. Такий рівень конкуренції та насичення ринку посприяли суттєвому зниженню вартості.

"Однак сезонності у цьому, достатньо новому продукті, поки що немає, і попит на такі станції прямо пропорційно залежить не від пори року, а ситуації на фронті та інтенсивності обстрілів мирних об’єктів, критичної інфраструктури" , - додав Склонний.

Комерційний директор "Фокстрот" зазначив, що нещодавно, коли у низці регіонів почались перебої зі світлом, усі знову почали цікавитися і закуповувати станції заздалегідь, "особливо, коли ціни в 2-3 рази менші, ніж були взимку".

Ціни на зарядні станції

"Очікуємо, що з приходом осені та розпродажу надмірних залишків, ціни на такі товари знову підуть вгору" , - вважає Склонний.

Він зазначив, що в інформаційному просторі попереджають, що прийдешня зима може бути такою ж або ще важчою, аніж минула. Тому всі продавці, хто розпродував свої залишки в глибокий мінус ще пару місяців тому, почнуть виводити вкладені гроші з товару. А тільки-но ці залишки у більшості постачальників України закінчаться, техніка буде ввозитись вже без пільгових умов (ПДВ 0%), що також може призвести до суттєвого здорожчання.

"Рекомендуємо саме зараз подумати про осінь та зиму і придбати офіційно завезені зарядні станції та павербанки від перевірених постачальників ще за старими цінами (зокрема, таких ТМ, як Ecoflow, Gelius, XO, Anker, Bluetti та ін.), адже вартість таких товарів уже через декілька місяців буде зростати" , - додав комерційний директор "Фокстроту".

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що українцям не варто позбуватися генераторів, адже наразі невідомо, чого чи будуть блекаути цієї зими.

Раніше в "Епіцентрі" заявили, що попит на генератори та зарядні станції в Україні суттєво знизилися в порівнянні з піковими значенням осені. Але він вищий, ніж влітку 2022 року.