США передадуть Україні безпілотники для документування воєнних злочинів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про передачу Україні дев'яти автономних дронів Skydio для документування воєнних злочинів, повідомляє Європейська правда.

Безпілотники будуть передані Офісу генпрокурора України. Skydio 2+ оснащені 4K камерами, їх будуть використовувати для зйомки фото- та відеоматеріалів для документування воєнних злочинів.

"Вони допоможуть Офісу генпрокурора задокументувати понад 115 000 випадків руйнування цивільної інфраструктури, а також докази порушень прав людини у прифронтових громадах та на звільнених територіях" , – йдеться у повідомленні.

Наразі дві українські правозахисні коаліції за підтримки USAID задокументували понад 40 тисяч випадків воєнних злочинів Росії з 24 лютого 2022 року. USAID також бере участь у спільних візитах з документування воєнних злочинів з Офісом уповноваженого з прав людини в Україні.