Армія РФ використовують дітей на окупованих територіях як живий щит - ЦНС

Російські загарбники використовують дітей на тимчасово окупованих територіях як "живий щит", повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти використовують цивільні будівлі для розміщення особового складу. Зокрема, РФ розміщує військових у будинках, де проживають діти.

За даними ЦНС, у готелях на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя на верхніх поверхах загарбники розселяють цивільні сім'ї з дітьми, а нижче – військовослужбовців ЗС РФ.

У ЦНС нагадують, що прикриватись цивільними – це звична практика для військ РФ. Росіяни системно розміщують військову техніку та особовий склад у спальних районах, а також поряд із приватними будинками мирного населення.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують займатись мілітаризацією української молоді. Також окупанти використовують дітей для власної пропаганди. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях загарбницька адміністрація через підконтрольних вчителів змушує дітей у пришкільних таборах писати листи російським окупантам.