У Повітряних силах прокоментували можливість відновлення авіарейсів з України

На час дії воєнного стану повноцінна робота цивільної авіації навряд чи можлива. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, коментуючи інформацію про можливість відновлення польотів цивільної авіації, зокрема, польотів Ryanair, повідомляє Укрінформ.

"Тут важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Бачте, ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно - вони що з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори? Сьогодні всі аеродроми, які є в Україні (у нас десятки різних аеродромів різного призначення), є оперативними. У нас війна, у нас воєнний стан, і ви бачите, що долітає усюди, в будь-якій точці країни можуть з'явитись ракети, ворожі дрони. Скільки летить "Кинджал", ми всі теж знаємо.

І думаю, це дійсно приємно, що навіть попри таку ситуацію є охочі прийти на український авіаційний ринок. Ми велика держава, нам потрібне авіаційне сполучення не лише з іншими країнами, але й усередині країни" , - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що у цьому контексті виникають питання щодо страхування бортів і пасажирів у країні, що воює.

На думку Ігната, допоки триває війна, сподіватись на відновлення роботи цивільної авіації навряд чи можна.

"У нас дуже велика територія, ракети летять звідусіль і різних типів, противник потужний, має технологічну зброю. Звісно, дуже хочеться, щоб запрацювала авіація, але у нас перекритий повітряний простір над Україною, і думаю, ще не скоро його відкриють" , - підсумував Ігнат.

Раніше CEO авіакомпанії-лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі заявляв, що Україна працює﻿ з експертами Ізраїлю щодо досвіду польотів цивільної авіації в умовах можливих атак безпілотників, ракет тощо, і з двох планів, які розглядаються щодо відновлення польотів з України - найімовірнішим виглядає кінець 2023 року.