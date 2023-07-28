Зрив "зернової угоди" погіршить ситуацію в Африці – британська розвідка
Розвідка Великої Британії повідомляє, що наслідки розв’язаної РФ війни проти України, зокрема зрив "зернової угоди" і російська блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 28 липня.
У відомстві нагадали, що напередодні у російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція Росія-Африка, в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як у попередній такій зустрічі їх було 43.
Захід відбувся через десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.
У розвідці нагадали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.
"Окрім прямого порушення постачання, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно погіршать продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки", – йдеться у повідомленні.