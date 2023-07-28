Зрив "зернової угоди" погіршить ситуацію в Африці – британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомляє, що наслідки розв’язаної РФ війни проти України, зокрема зрив "зернової угоди" і російська блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії за 28 липня.

У відомстві нагадали, що напередодні у російському Санкт-Петербурзі відбулась конференція Росія-Африка, в якій взяли участь 17 глав африканських держав, в той час як у попередній такій зустрічі їх було 43.

Захід відбувся через десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

У розвідці нагадали, що ця ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тонн українського зерна до Африки, забезпечуючи необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.