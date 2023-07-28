На Миколаївщині трактористи підірвалися на касетному снаряді, один загинув
У Миколаївській області двоє трактористів підірвались на касетному снаряді під час сільськогосподарських робіт – один загинув, інший перебуває в лікарні. Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, повідомляє Українська правда.
"Двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. В якусь мить один із селян наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував", – повідомив він.
Чоловіки отримали мінно-вибухові травми тіла. 48-річний потерпілий помер на місці події. Іншого чоловіка доставили до медичного закладу.
"Вкотре звертаюсь до громадян, будьте максимально уважні та обережні, особливо в тих населених пунктах, які піддавалися активним обстрілам. При виявленні небезпечних вибухових предметів одразу телефонуйте 102", – зазначив керівник поліції.