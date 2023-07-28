На Миколаївщині трактористи підірвалися на касетному снаряді, один загинув

У Миколаївській області двоє трактористів підірвались на касетному снаряді під час сільськогосподарських робіт – один загинув, інший перебуває в лікарні.﻿﻿ Про це заявив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, повідомляє Українська правда.

"Двоє трактористів приїхали на поле, аби заготовити на зиму для худоби солому. В якусь мить один із селян наступив на касетний снаряд, що лежав на полі, і небезпечний пристрій здетонував" , – повідомив він.

Чоловіки отримали мінно-вибухові травми тіла. 48-річний потерпілий помер на місці події. Іншого чоловіка доставили до медичного закладу.