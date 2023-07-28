У Британії надсилали секретні листи до Малі замість Пентагону

Міністерство оборони Великої Британії розпочало розслідування після появи інформації про те, що електронні листи із секретними даними були надіслані в Малі замість Пентагону через одрук, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що електронні адреси американського військового відомства мають спеціальний домен.mil. Однак якщо пропустити літеру "і", то лист буде відправлений на адресу з доменом .ml – африканської країни Малі, яка є близькою союзницею Росії.

Представники британського Міноборони стверджують, що електронні листи не містили інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку.

За їхніми словами, помилка була пов’язана із невеликою кількістю листів.

"Ми розпочали розслідування після того, як невелика кількість електронних листів була помилково переадресована на неправильний домен. Ми впевнені, що вони не містили жодної інформації, яка могла б поставити під загрозу оперативну безпеку або технічні дані" , – заявив представник Міноборони у коментарі агентству PA.

Він додав, що додав, що вся конфіденційна інформація "передається через системи, розроблені для мінімізації ризику помилкового відправлення".