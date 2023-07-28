Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем РФ із озброєннями – Білий дім
У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, які переживає Кремль. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.
"Це не секрет... Путін звертається до інших країн по допомогу і підтримку у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає в себе деякі контакти з (Північною Кореєю)", – сказав він.
Кірбі нагадав, що Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України і постачає зброю, включно з піхотними ракетами і снарядами.
Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про приїзд Шойгу у четвер. Зокрема, російський міністр супроводжував північнокорейського лідера Кім Чен Ина на виставці озброєнь, де було представлено балістичні ракети КНДР з ядерними боєголовками.
Візит Шойгу став першим візитом російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду СРСР.