Шойгу поїхав до КНДР на тлі проблем РФ із озброєннями – Білий дім

У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, які переживає Кремль.﻿﻿ Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

"Це не секрет... Путін звертається до інших країн по допомогу і підтримку у веденні війни в Україні. І це, як ми знаємо, включає в себе деякі контакти з (Північною Кореєю)" , – сказав він.

Кірбі нагадав, що Північна Корея підтримує Кремль у війні проти України і постачає зброю, включно з піхотними ракетами і снарядами.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили про приїзд Шойгу у четвер. Зокрема, російський міністр супроводжував північнокорейського лідера Кім Чен Ина на виставці озброєнь, де було представлено балістичні ракети КНДР з ядерними боєголовками.

Візит Шойгу став першим візитом російського міністра оборони до Північної Кореї після розпаду СРСР.