Генсек ООН про зміни клімату: Це літо "жорстоке" для чотирьох континентів

Зміна клімату призвела цього літа до значних наслідків на чотирьох континентах, серед яких і Європа. Про це під час виступу в Нью-Йорку заявив генсек ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Укрінформ.

"Для величезних частин Північної Америки, Азії, Африки та Європи – це «жорстоке» літо. Для всієї планети це катастрофа. І для вчених однозначно – винні люди. Усе це цілком узгоджується з прогнозами та неодноразовими попередженнями. Єдиним сюрпризом є швидкість змін" , - зазначив він.

За словами Гутерреша, згідно з оприлюдненими даними, у липні був найспекотніший тритижневий період за всю історію, також зафіксовані три найспекотніші дні в історії та найвищі за всю історію температури океану для цієї пори року.

"Нам не потрібно чекати кінця місяця, щоб дізнатися про це. Липень 2023 року поб’є рекорди, якщо не буде мінільодовикового періоду найближчими днями" , - додав генсек ООН.

Згідно з даними Європейського центру з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service, попереднім найспекотнішим липнем і найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень був липень 2019 року.