В "Укренерго" розповіли про ймовірність застосування графіків відключень у серпні

Укренерго не прогнозує застосування графіків аварійних відключень для споживачів в серпні, навіть попри те, що цей місяць буде важким для енергосистеми. Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє ЛігаБізнес.

Дефіцит, який може утворитися через подальше виведення в ремонт деяких енергоблоків, можливо подолати за допомогою імпорту електроенергії з Європи, розповів голова правління.

"Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів. Ми розраховуємо, що справимося із збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі.

Нам допоможе імпорт електроенергії з Європи. Ми, як оператор, забезпечуємо технічну можливість імпорту. Він сьогодні існує в обсязі 1200 МВт, це більше потужності одного атомного блоку" , – пояснив очільник "Укренерго".

За його словами, ймовірність відключень в будь-якому регіоні напряму залежить від характеру та успішності атак ворога на енергетичну інфраструктуру.