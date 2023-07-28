Медведчук зареєстрував у РФ антиукраїнську організацію

Підозрюваний у державній зраді України та переданий РФ в обмін на командирів-захисників Маріуполя Віктор Медведчук офіційно зареєстрував у Росії громадську організацію під назвою «Региональное общественное движение «За развитие гражданского общества «Другая Украина». Про це пишуть «Схеми» із посиланням на дані реєстру юридичних осіб РФ.

Згідно з даними, головою виконкому організації став колишній український журналіст Денис Жарких, а Медведчук вказаний головою ради. Зареєстрована організація у Москві, на Арбаті, провулок Кемарницький, 9. Згідно з документами, «Другая Украина» – громадська нерелігійна організація, а не політична партія.

Також «Другая Украина» заявила про інтелектуальну власність на товарні знаки: «Настоящая Украина», «Голос другой Украины» та «Другая Украина».

Антиукраїнська російська організація уже почала проводити в РФ різні публічні заходи антиукраїнського настрою. Зокрема, 19 липня в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл «Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления». На сторінці «Другой Украины» йдеться, що «основою для обговорень стала стаття Медведчука «Дві України як нова політична реальність».

«Схеми» зазначають, що до медведчуківської організації долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи, яким вдалося виїхати з України та уникнути покарання.

Зокрема голова виконкому організації Денису Жарких перетнув україно-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не надала журналістам відповіді на запитання, на яких підставах йому дозволили виїхати під час воєнного стану. Журналіст з 2015 року був політичним коментатором на каналах Медведчука

Денис Жарких – колишній український журналіст. Він є політичним коментатором на майданчиках Віктора Медведчука щонайменше з 2015 року. Після того, як канал «112 Україна» став підконтрольним найближчому оточенню Медведчука, Жарких став ведучим програми «По суті» на цьому каналі.