Шарія та екс-главу поліції Вінницької області судитимуть за держзраду

Пропагандиста Анатолія Шарія та колишнього главу поліції Вінницької області Антона Шевцова будуть судити за державну зраду. Вони співпрацювали з ФСБ.﻿ Про це, з посиланням на Офіс генпрокурора, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Правоохоронці наголошують, що першим обвинуваченим є керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Мова йде про Анатолія Шарія, який з 2019 року переховується в Іспанії.

З-за кордону він організовує проросійські піар-акції і поширює антиукраїнську пропаганду.

Також в Україні будуть судити екс-начальника поліції Вінницької області Антона Шевцова. Він залучив Шарія до співпраці з ФСБ. Разом вони створювали політично заангажовані сюжети антиукраїнського змісту.

Слідство встановило, що з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

Він передавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України.

Обом фігурантам інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Справа Шарія

Нагадаємо, ще у лютому 2021 року СБУ оголосила підозру Шарію у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Минулого року поліція Іспанії затримала Шарія, а Україна ініціювала процедуру екстрадиції. Крім того, Україна ввела санкції проти пропагандиста, а діяльність його партії заборонили.

Що відомо про Шевцова

Антон Шевцов у 2016 році був призначений на посаду очільника Управління нацполіції у Вінницькій області. Проте активісти вимагали його відставки, бо у мережі з'явилася інформація, що Шевцов брав участь у "параді Перемоги" в Севастополі у 2014 році. Після років судової тяганини Шевцова поновили на посаді. Це сталося у 2021 році.

Крім того, у 2016 СБУ затримала екс-поліцейського на спробі втечі до Росії. Також Шевцову оголосили підозру у держзраді. СБУ встановила, що зараз зрадник переховується у Криму та активно допомагає окупантам.

За даними слідства, з 2018 року він використовував свої зв'язки для пошуку та передачі важливої інформації росіянам, а також розробив для ФСБ план диверсій в Україні.