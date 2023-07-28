Вибух в Оленівці був спричинений термобаричним гранатометом – ОГП

Вибух рік тому на тимчасово окупованій території у виправній колонії в смт Оленівка, де знаходилися українські військовополонені, був спричинений застосуванням реактивного термобаричного гранатомета.﻿ Про це заявили в Управлінні інформаційної політики Офісу генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

Офісом генпрокурора 29 липня 2022 року після нічного теракту росіян до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за фактом обстрілу військовими РФ колишньої виправної колонії в смт Оленівка Донецької області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України - про порушення законів та звичаїв війни. Йдеться про жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, що поєднані з умисним вбивством.

У цьому кримінальному провадженні досліджуються факти загибелі внаслідок вибуху та отримання поранень різного ступеню тяжкості у період часу з 22.00 год. 28.07.2022 по 01.00 год. 29.07.2022 військовослужбовцями Сил оборони України, що утримувалися на території колишньої виправної колонії № 120 в смт Оленівка.

В ході досудового розслідування проведено комплексну експертизу зброї та слідів і обставин її використання. Згідно з висновком експертизи - вибух було спричинено внаслідок застосування реактивного термобаричного гранатомета.

Також з Офісу генпрокурора інформують, що 5 січня 2023 року Генеральним секретарем ООН розформовано місію зі встановлення фактів обстрілу колишньої виправної колонії в смт Оленівка Донецької області за відсутності необхідних гарантій безпеки та доступу до місця злочину. Відновлення роботи місії найближчим часом дало б можливість доступу до місця вчинення злочину представникам міжнародних інституцій.

Також в Офісі генпрокурора поінформували, що за результатами проведених судових молекулярно-генетичних експертиз ідентифіковано 33 особи з-поміж загиблих внаслідок вибуху в колонії смт Оленівка у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, тіла яких повернуто на підконтрольну Україні територію. Наразі триває ідентифікація інших 24 повернутих тіл, які могли перебувати у цій колонії, та проводяться відносно них відповідні експертизи.

Окрім того, наразі допитано як потерпілих 13 військовослужбовців, яких повернуто на підконтрольну Україні територію і які утримувалися в одному із приміщень колишньої виправної колонії в смт Оленівка, де стався вибух.