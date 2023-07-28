Зеленський у День державності: Не віримо, що РФ не захоче повернутися

Президент України Зеленський виступив з нагоди Дня української державності під стінами Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві та нагородив українських захисників.﻿, повідомляє Українська правда.

Захід транслювали в ефірі національного телемарафону.

Зеленський зазначив, що Україна вдруге відзначає День державності в умовах повномасштабної війни. " Всі хочемо, щоб наступного року ми відзначали цей день так само у вільній столиці, але вже з перемогою" , – сказав президент.

"Більш ніж тисячолітня історія нашої державності говорить про те, що потрібно саме перемагати. Не зупинятися, а перемагати, не торгуватися, а перемагати, не покладатися на забаганки долі, а перемагати і будувати таку сильну державу, щоб її потенціал і здатність себе захистити, віра наших людей у себе, зброя в руках українців та єдність усіх разом у державі гарантували збереження державності України та неповторення агресії проти нашої держави" , – заявив Зеленський.

"Ми не віримо, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як ми виженемо окупантів з усієї нашої землі. Але перемога України може і повинна бути такою, щоб будь-які спроби ворога повернутися не йшли далі за хвору фантазію тих божевільних, які виношують подібні плани" , – сказав президент.

За словами Зеленського, саме державність є відповіддю на потребу безпеки та миру для України.

"Державність, яку важко захищати, але важче повернути, якщо втратиш. Вона ніколи не буває лише даністю. Вона є результатом служіння та роботи заради України" , – зазначив він.

На заході також були присутні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова Ради Стефанчук, прем'єр-міністр Шмигаль, міністр оборони Олексій Рєзніков, голова Нацполіції Ігор Клименко, голова ГУР Кирило Буданов, секретар РНБО Олексій Данилов та голова Офісу президента.

Зеленський також нагородив українських оборонців під час заходу.