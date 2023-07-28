Рада звільнила від мит тепловізійні прилади та антидронові рушниці

Рада звільнила від мит тепловізійні прилади та антидронові рушниці
Фото: Facebook

Верховна Рада проголосувала за звільнення від ПДВ та мит при ввезенні тепловізійних монокулярів та антидронових рушниць.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, йдеться про звільнення від мита та ПДВ тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра.

Також депутати проголосували за негайне підписання документу спікером Ради. Далі законопроєкт має підписати президент.

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