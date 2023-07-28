Рада звільнила від мит тепловізійні прилади та антидронові рушниці
Верховна Рада проголосувала за звільнення від ПДВ та мит при ввезенні тепловізійних монокулярів та антидронових рушниць.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Зокрема, йдеться про звільнення від мита та ПДВ тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра.
Також депутати проголосували за негайне підписання документу спікером Ради. Далі законопроєкт має підписати президент.