Рада звільнила від мит тепловізійні прилади та антидронові рушниці

Верховна Рада проголосувала за звільнення від ПДВ та мит при ввезенні тепловізійних монокулярів та антидронових рушниць.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

Зокрема, йдеться про звільнення від мита та ПДВ тепловізійних монокулярів, оснащених інфрачервоним детектором з вбудованою функцією камери та бінокулярів з функцією далекоміра.

Також депутати проголосували за негайне підписання документу спікером Ради. Далі законопроєкт має підписати президент.