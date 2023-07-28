Мільярд за реконструкцію розв'язки у Києві: деталі скандального тендеру

У Києві провели черговий скандальний тендер – цього разу на ремонт дорожньої ділянки біля Жулянського шляхопроводу. Київавтодор витратить на ремонт ділянки Т-10-27 понад 1 млрд гривень﻿. Про це, з посиланням на відповідний тендер, повідомляє Ділова столиця.

Також, згідно з даними сайту Prozorro, в тендері була лише одна компанія-учасник та фактично переможець цього тендеру, компанія — ОНУР.

"Тендер на мільярд, на виробництво дронів, автівки для ЗСУ, воїнам ПВО на знищення шахідів та ракет? Не вгадали! У Київавтодора є справи важливіші за "війнушку.

Поки вся країна займається війною та допомогою фронту, тварі чинуши вирішили, що зараз можуть пиляти бюджетні гроші, як ніколи раніше" , — обурився у Facebook блогер Микола Тихонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Києві провели тендер на 1,3 млрд грн, за які планується реконструкція розв'язки на перехресті вулиць Полярної та Богатирської в Оболонському районі столиці.