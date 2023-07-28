З початку року виявлено близько 750 нелегальних онлайн-казино

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей за перші шість місяців року зафіксувала близько 750 нелегальних онлайн-казино. Про це повідомив голова КРАІЛ Іван Рудий у коментарі виданню "Ліга", повідомляє Економічна правда.

Виявлені веб-сайти використовують майже 500 брендів. Водночас, легальних ліцензованих операторів азартних ігор в Україні лише 15.

За словами голови КРАІЛ, всього з січня 2022 року до березня 2023 року Комісія виявила та передала до правоохоронних органів інформацію про майже 1800 вебсайтів, які здійснюють діяльність з організації та проведення азартних ігор на території України без відповідних ліцензій.

Рудий додав, що за результатами обробки наданої інформації БЕБ у межах повноважень КРАІЛ звернулася до Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій з вимогою заблокувати доменні імена нелегальних організаторів азартних ігор.

Голова Комісії зазначив, що загалом потрібно створити такі умови, щоб через переслідування правоохоронних органів та застосування санкцій працювати "вчора" стало невигідно.

"Тобто, щоб ресурс, який залучений та використовується для реалізації "схем" та "відмивання грошей", був нерентабельним порівняно з прибутком від законної діяльності. У таких обставинах всі свідомо перейдуть у легальну площину" , - пояснив глава КРАІЛ.

Нагадуємо, після початку розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) гральний бізнес сплатив за п'ять місяців цього року вчетверо більше податків, ніж за минулий рік.