На ЗАЕС окупанти розхолоджують енергоблок №5 – Держатомрегулювання

На Запорізькій АЕС окупанти розпочали переведення енергоблока №5 у стан "холодного зупину". Про це заявив в.о. голови Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, повідомляє Укрінформ.

"Станом на сьогодні на Запорізькій атомній електростанції енергоблок №4 знаходиться в стані "гарячий зупин". Енергоблок №5 зараз розхолоджується. Усі інші енергоблоки знаходяться в зупиненому і в холодному стані" , – зауважив Коріков.

За його словами, на сьогодні температура енергоблока №5 становить 144 градуси, завтра вона повинна становити 70 градусів, що відповідає температурі переведення блоку в «холодний зупин».

Раніше повідомлялося, що попри вимоги Держатомрегулювання та НАЕК "Енергоатом", на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції на виконання наказу нелегітимного керівництва перевели﻿ енергоблок №4 у стан "гарячий зупин".