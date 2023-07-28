Орбан знову заявив про війну "до останнього українського солдата"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив брехливі пропагандистські тези російського президента Владіміра Путіна про те, що нібито Захід "воюватиме до останнього українського солдата", повідомляє Європейська правда.

Про це Орбан сказав в ефірі державного Kossuth Rádio.

Угорський прем’єр стверджує, що єдиний спосіб припинити розв’язану Росією війну – це переговори.

"Завжди є сенс говорити про мир, коли йде війна. Після війни сотням тисяч людей буде важко жити повноцінним життям, тому ми повинні говорити про мир. Якщо голос миру не буде достатньо сильним, суспільство буде сприймати війну як вирішення проблеми. Цю ситуацію можна вирішити лише шляхом дипломатії та переговорів" , – каже він.

Орбан також повторив свої попередні нісенітниці про те, що "Україна вже давно практично втратила свій суверенітет", а також те, що у Києва "закінчилися засоби" для ведення війни.

Він стверджує, що з початком повномасштабного вторгнення країнам Заходу треба було "локалізувати війну, як це зробила Ангела Меркель".

"Це те, що треба було зробити зараз. Це те, що ми пропонували. Захід зараз цього не робить. Він посилає гроші, зброю. Звичайно, українці воюють. Захід воює до останнього українського солдата" , – заявив Орбан.

Тези про "війну Заходу до останнього українця" Путін озвучив на засіданні Радбезу РФ 22 червня. Перд цим у такому ж ключі висловлювався речник Путіна Дмитрій Пєсков.