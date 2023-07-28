У "Приват24" з'явилася нова функція

ПриватБанк оновив додаток Приват24. У свіжій версії з'явилися дві нові функції з переказу коштів та підтримки клієнтів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Відтепер для отримання переказу на свою картку, не обов'язково ділитися її номером.



"Формуйте оновлене посилання, щоб зручно приймати перекази на свою картку. Для цього виберіть картку в меню Гаманець - Реквізити - Посилання" , - роз'яснили в прес-службі.

Крім того, в меню "Комунікації" додали перехід на сайт всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?".