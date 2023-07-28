В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий

В одеському Будинку профспілок вибухнула граната, є загиблий
Фото: wikimedia.org

У Будинку профспілок у центрі Одеси вибухнула граната – загинула людина. Про це повідомила   поліція Одеської області

"Поліцейські встановлюють обставини вибуху в одеському Будинку профспілок. За попередньою інформацією, внаслідок необережного поводження вибухнула граната. В результаті загинула людина" , - повідомили у відомстві.

На місці працює слідчо-оперативна група та спеціалісти управління вибухотехнічної служби. Встановлюються обставини події. Поліція обіцяє надати детальну інформацію пізніше.

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