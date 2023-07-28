Зеленський підписав указ про присудження премії імені Шевченка

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присудження Національної премії імені Тараса Шевченка 2023 року та затвердження нового персонального складу Комітету Шевченківської премії, повідомляє Укрінформ.

Відповідний Указ №454/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з указом президента Національну премію України імені Тараса Шевченка 2023 року присуджено:

поетесі Катерині Калитко – за книгу поезій "Орден мовчальниць" ;

виконавцям гурту "Хорея Козацька" Тарасу Компаніченку, Максиму Бережнюку, Северину Данилейку, Ярославу Криську, Сергію Охрімчуку – за аудіоальбом "Пісні Української революції";

літературознавцеві Михайлу Назаренку – за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах;

журналістові Віталію Портнікову – за публіцистичні статті та виступи останніх років;

режисерці Ірині Цілик – за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

Документ визначає, що розмір Національної премії України імені Тараса Шевченка на 2023 рік становитиме 429 тисяч гривень кожна.

Крім цього, Президент своїм Указом затвердив новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Згідно з документом Комітету доручено провести конкурс на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року для відзначення видатних творів літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики, присвячених героїчній боротьбі українського народу під час збройної агресії Російської Федерації проти України.

Президент також доручив уряду забезпечити розроблення за участю Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка та затвердити план заходів із відзначення у 2024 році 210-річчя від дня народження Тараса Шевченка, передбачивши, зокрема, проведення мистецького заходу "Мистецька академія "Шевченко – шлях до перемоги".