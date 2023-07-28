Рада виконала ще одне зобов’язання перед МВФ
Верховна Рада ухвалила закон про оптимізацію структури оператора газотранспортної системи України. Ці заходи передбачені Меморандумом з Міжнародним валютним фондом, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.
За його даними, законопроєкт №9311-1 підтримали 250 депутатів.
"Прийнятий текст також повністю погоджений з Energy Community", - написав він.
Меморандум з МВФ
У Меморандумі з МВФ від 24 березня 2023 року українська влада взяла на себе зобов'язання:
- запустити корпоративну реструктуризацію ТОВ "Оператора ГТС України" відповідно до узгодженої цільової моделі - до кінця 2 кварталу 2023 року;
- - передати корпоративні права ТОВ "Оператор ГТС України" від АТ "Магістральні газопроводи України" до Міністерства енергетики України, а також прийняти новий статут ТОВ "Оператор ГТС України", редакцію якого розроблено та погоджено із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства - до кінця липня 2023 року;
- - провести відбір та призначити наглядову раду ТОВ "Оператор ГТС України" - до кінця жовтня 2023 року.
Що передбачає закон
Законопроєкт передбачає запровадження удосконаленої моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи:
- передачу частки ТОВ "Оператор ГТС України" в управління безпосередньо державі (в особі Міністерства енергетики України) шляхом приєднання АТ "МГУ" до ТОВ "Оператор ГТС України",
- призначення першої незалежної наглядової ради в ТОВ "Оператор ГТС України", яка буде відповідальна за призначення керівника та/або членів виконавчого органу ТОВ "Оператор ГТС України".
Крім того, законопроєкт встановлює запобіжники, які забезпечують виконання Україною взятих на себе зобов’язань щодо реформи корпоративного управління оператора газотранспортної системи України.