Маск планує залишити у Twitter лише темний режим

У Twitter незабаром буде доступний лише темний режим.﻿ Про це заявив власник соцмережі Ілон Маск, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.

"Ця платформа матиме незабаром лише темний режим. Це найкраще у всіх відносинах" , - написав Маск.

Зміни у Twitter

Нагадаємо, нещодавно Ілон Маск та головний виконавчий директор Twitter Лінда Яккаріно представили логотип соціальної мережі, на якому білий хрестик на чорному тлі замінив знайомий символ синього птаха.

Ілон Маск пояснив своє рішення змінити логотип Twitter на "Х" планами перетворити бізнес на широку платформу для комунікацій та фінансових транзакцій.

За кілька тижнів до завершення придбання Twitter минулого року Маск сказав, що покупка компанії прискорить його прагнення створити "додаток для всього" під назвою "X" на три-п'ять років.