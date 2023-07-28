Підрив ГЕС: уряд спростив умови для забезпечення питною водою
Кабінет Міністрів спростив умови для забезпечення питною водою жителів регіонів, які постраждали внаслідок підприву росіянами Каховської ГЕС, повідомляє Економічна правда.
"Відтепер Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька та Миколаївська ОВА можуть будувати та ремонтувати артезіанські свердловини, а також об’єкти централізованого водопостачання без необхідності проходження безлічі бюрократичних процедур", – йдеться в повідомленні Мінвідновлення.
Такі зміни необхідні для якнайшвидшого старту будівельних робіт та забезпечення жителів постраждалих областей питною водою.
Тепер будівельні роботи можуть здійснюватися без:
- відведення земельної ділянки та відповідності містобудівній документації;
- отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;
- отримання експертного висновку щодо проєктної документації на будівництво об’єктів;
- отримання права на виконання будівельних робіт;
- використання Єдиної державної електронної системи сфері будівництва (ЄДЕССБ);
- оформлення речових прав на земельні ділянки.