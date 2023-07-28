ЗСУ на півдні впритул підійшли до "зубів дракона" РФ, - CNN

Збройні сили України, як стверджують російські ЗМІ, впритул підійшли до "зубів дракона" Росії на одній із ділянок фронту. Ймовірно, йдеться про південну частину країни. Про це, з посиланням на CNN, повідомляє РБК-Україна.

Як пише видання, ймовірно, відео було знято в районі на схід від невеликих поселень Нове та Харківське в Запорізькій області.

"На відео, знятому з російської військової позиції, видно, як український військовий автомобіль рухається полем, прямуючи до рову перед великим рядом "зубів дракона" - пірамід з бетону та арматури, які можуть служити бар'єрами проти танків" , - пише CNN.

Що таке зуби дракона?

Залізобетонні конструкції "зуби дракона" - це пірамідальні укріплення заввишки 90-120 см.

Згідно з супутниковими кадрами, росіяни встановили "зуби дракона" по всій території, яку вони окупували. "Зуби" прокладені у три ряди глибиною, що тягнуться на сотні кілометрів.

Як писав раніше Інститут вивчення війни, Кремль намагається зобразити контрнаступ наших воїнів невдалим, щоб підняти моральний дух окупантів. Тим часом наші воїни продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках і мають успіх.