Ворог значно знизив активність авіації - Повітряні сили
У п'ятницю 28 липня Росія знизила активність своєї авіації поблизу українських кордонів та на лінії бойового зіткнення. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Ніч пройшла порівняно спокійно. Сьогодні у нас відзначається День державності. Наразі активність ворожої авіації – вкрай низька. Зазвичай 20-30 ворожих цілей на карті ми спостерігаємо, а зараз це буквально кілька літаків (два-три), до яких приєднався Ту-22м3 із Шайківки.
Навіть безпілотників наразі фактично не спостерігається на лінії бойового зіткнення. Таке ось затишшя" , - повідомив Ігнат.