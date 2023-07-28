Сирський: Під Бахмутом ворог чіпляється за кожен сантиметр, але ми просуваємось

На Бахмутському напрямі російські окупанти чинять лютий опір Силам оборони України, які ведуть там наступ і досягають успіху. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.﻿, повідомляє Ліга.net.

"На Бахмутському напрямку ситуація дуже напружена, але ми поступово просуваємося вперед та звільняємо наші землі.Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь" , – заявив Сирський.

Командувач Сухопутними військами підкреслив, що в цих умовах дуже важливо своєчасно приймати управлінські рішення адекватно обстановці, що склалася, й вживати заходів з маневру силами та засобами, перекидання частин й підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виведення їх з-під вогню противника.