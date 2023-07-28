Politico: Які санкції ЄС готує проти Білорусі

ЄС готує нові санкції проти Білорусі. Посли Євросоюзу погодили низку нових заходів, повідомляє Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними видання, санкції включатимуть обмеження на експорт товарів подвійного призначення, таких як дрони чи комп'ютери, які можна використовувати для військових потреб, зокрема, військами РФ на полі бою проти України, а також авіаційних запчастин.

Крім того, під санкції потраплять і деякі фізособи. Новий пакет обмежень включає 38 фізичних та трьох юридичних осіб, за словами чотирьох дипломатів ЄС, які розмовляли на умовах анонімності.

Дискусія про те, наскільки Білорусь диктатора Олександра Лукашенка має бути піддана санкціям порівняно з Росією за її вторгнення в Україну, триває вже кілька місяців. ЗМІ писали, що Польща та Литва наполягали на синхронізації санкцій проти Білорусі з обмеженнями проти РФ.