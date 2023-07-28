Глава Кремля Володимир Путін заявив, що "прихильність до традиційних цінностей" об'єднує Росію з переважною кількістю жителів країн Африки﻿. Про це він заявив у п'ятницю, 28 липня, на форумі "Росія-Африка", повідомляє Ділова столиця.

"Традиційні цінності — "основа існування", а відданість їм об'єднує РФ з переважною більшістю жителів Африки, заявив Володимир Путін" , — наводить його слова пропагандистське агентство ТАCС.

Нагадаємо, у червні Володимир Путін доручив створити на базі Національного медичного дослідницького центру психіатрії імені Сербського новий інститут, який, серед іншого, займеться дослідженням поведінки ЛГБТ-людей.