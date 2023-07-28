Байден надішле Сенату запит про додаткову допомогу Україні – СМИ

Президент США Джо Байден надішле Сенату запит про додаткову допомогу Україні. Ймовірно, це станеться у серпні, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Видання Politico цитує голову відділу оборонних асигнувань сенатора Джона Тестера (демократ від штату Монтана). Він заявив, що Байден, ймовірно, надішле запит до кінця літа.

"Я думаю, що наступного місяця ми можемо очікувати додаткову інформацію про Україну від адміністрації" , - сказав сенатор.

Politico зазначає, що коментарі Тестера свідчать про двопартійну підтримку України у Сенаті.

"Ми збираємося покинути місто, і ми не придумали плану продовження фінансування України. Сподіваюся, коли ми повернемося, ми це виправимо" , - заявив раніше республіканець Ліндсі Грем.

Варто зазначити, що США - один з головних союзників України. Вашингтон з перших днів повномасштабної війни підтримав Україну, виділивши не лише військову, але й фінансову та гуманітарну допомогу.