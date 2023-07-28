Розвідка Естонії: РФ зможе продовжувати війну ще тривалий час

Розвідцентр Сил оборони Естонії вважає, що Росія в змозі заповнити свої людські втрати в Україні за рахунок нового набору у війська, тому вона зможе продовжувати війну в попередньому темпі ще тривалий час, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава розвідцентру Сил оборони полковник Марго Гросберг.

За його словами, хоча у Росії не так добре йдуть справи з резервами, як в українців, вона зможе залучити додатково близько 190 000 осіб у рамках оголошеного 1 квітня набору в збройні сили.

Російське керівництво ставило перед собою мету залучити до армії 400 000 осіб, але навіть половини цієї кількості буде достатньо для понесених до теперішнього часу втрат. Гросберг зазначив, що, за оцінками Естонії, Росія від початку війни втратила від 130 000 до 140 000 військовослужбовців загиблими і тяжкопораненими.

Слід зазначити, що ці оцінки є значно нижчими за ті, які наводять, наприклад, у Міноборони Британії, яке на початку липня оцінило російські втрати у 220 тисяч убитими й пораненими.