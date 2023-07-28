Верховна Рада закрила засідання: тривога співпала з браком голосів
Верховна Рада закрила своє п’ятничне засідання через коротку повітряну тривогу, зупинившись на законопроєкті про Антимонопольний комітет. Про це заявили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, повідомляє Українська правда.
За словами Железняка, під час розгляду законопроєкту №5431 про посилення ролі Антимонопольного комітету, "на який очевидно не було голосів", почалася повітряна тривога.
"На цей та наступний тиждень засідання (парламенту – ред.) не буде більше", – зазначив він.
Железняк додав, що повітряна тривога на 10 хвилин "дивним чином збіглася з відсутністю голосів на законопроєкт про АМКУ сьогодні №5431".
Ірина Геращенко зазначила, що "повітряна тривога, а насправді відсутність голосів за законопроєкт про Антимонопольний комітет завершила сьогодні засідання Верховної Ради України".
Геращенко зазначила, що закон про Антимонопольний комітет є одним із 7 пунктів, необхідних для початку переговорів про вступ України в ЄС, але не в тому вигляді, в якому монобільшість намагається "пропхнути" цей законопроєкт, аби зробити з АМКУ "репресивний орган" проти бізнесу.
За словами Геращенко, 28 липня нардепи встигли ухвалити декілька законопроєктів, зокрема спростили митні правила для ввезення тепловізорів.