Верховна Рада закрила засідання: тривога співпала з браком голосів

Верховна Рада закрила своє п’ятничне засідання через коротку повітряну тривогу, зупинившись на законопроєкті про Антимонопольний комітет.﻿﻿ Про це заявили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко, повідомляє Українська правда.

За словами Железняка, під час розгляду законопроєкту №5431 про посилення ролі Антимонопольного комітету, "на який очевидно не було голосів", почалася повітряна тривога. "На цей та наступний тиждень засідання (парламенту – ред.) не буде більше" , – зазначив він.

Железняк додав, що повітряна тривога на 10 хвилин "дивним чином збіглася з відсутністю голосів на законопроєкт про АМКУ сьогодні №5431".

Ірина Геращенко зазначила, що "повітряна тривога, а насправді відсутність голосів за законопроєкт про Антимонопольний комітет завершила сьогодні засідання Верховної Ради України".

Геращенко зазначила, що закон про Антимонопольний комітет є одним із 7 пунктів, необхідних для початку переговорів про вступ України в ЄС, але не в тому вигляді, в якому монобільшість намагається "пропхнути" цей законопроєкт, аби зробити з АМКУ "репресивний орган" проти бізнесу.

За словами Геращенко, 28 липня нардепи встигли ухвалити декілька законопроєктів, зокрема спростили митні правила для ввезення тепловізорів.