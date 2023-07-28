Африканцы, приехавшие к Путину, призвали возобновить зерновое соглашение

Африканський Союз закликає негайно відновити угоду за посередництва Організації Об'єднаних Націй, яка дозволяє Україні експортувати мільйони тонн зерна, яка була припинена за наказом Росії, повідомляє Економічна правда.

Як пише Рolitico, цю заяву представників країн африканського континенту озвучив президент Коморських островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський союз із 55 країн.

"Ми обговоримо це з Путіним, щоб побачити, як ми можемо перезапустити цю угоду" , - заявив президент Коморських островів Азалі Ассумані, який очолює Африканський союз з 55 країн.

"Проблема зерна та добрив стосується всіх" , - додав Ассумані.

Видання нагадує, що Путін зустрічається з 17 африканськими лідерами 27-28 липня, оскільки дедалі більш ізольований російський лідер намагається зберегти відносини з африканським континентом, що має тісні історичні зв'язки з Москвою.

Під час російсько-африканського саміту у Санкт-Петербурзі Путін пообіцяв поставити безплатне зерно шістьом африканським країнам. Він заявив, що в найближчі місяці "РФ безплатно поставить країнам Африки по 25-50 тисяч тонн зерна і забезпечить безплатну доставку".﻿﻿ За словами російського президента, зерно отримають Буркіна-Фасо, Зімбабве, Малі, Сомалі, Центральноафриканська республіка й Еритрея.

Путін заявив, що РФ вийшла із "зернової угоди", оскільки вона нібито не виправдала гуманітарного призначення щодо зниження ризиків голоду в найбідніших країнах Африки, Азії й Латинської Америки.