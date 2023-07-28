На Куп'янському та Лиманському напрямах ЗСУ не втратили жодної позиції – Сирський

На Куп'янському та Лиманському напрямках українські війська не втратили жодної позиції. Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Ліга.net.

За словами генерала, на Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти постійно атакують, використовуючи свої професійні підрозділи.

"Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено" , – наголосив командувач Сухопутних військ.

Сирський також заявляв﻿, що під Бахмутом окупанти затято чинять опір, але відступають.