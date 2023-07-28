"Запоріжсталь" не згодна з претензіями Мінкульту щодо якості сталі

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" не погоджується із заявою Міністерства культури та інформаційної політики про те, що якість матеріалу комбінату не відповідає технічним вимогам для виготовлення тризуба на монументі Батьківщина-мати, повідомляє Новое время.

Про це йдеться у заяві підприємства, опублікованій у п’ятницю, 28 липня.

"Ми впевнені, що сталь виготовлена на Запоріжсталі підходить для виробництва тризуба. Комбінат не згоден з висновками Міністерства культури та інформаційної політики України і наведеного акту дефектовки. Вважаємо висунуті претензії упередженими та безпідставними й будемо захищати честь українського виробника й української сталі" , — сказано в ній.

Комбінат заявив, що продовжить виконувати всі взяті на себе зобов’язання як партнер виготовлення нового тризуба. Там кажуть, що на запит МКІП безоплатно надали всю сталь для виготовлення герба та вже сплатили за розробку проєкту заміни радянського герба.

"Ми вважаємо, що у таких величних символах повинна використовуватися сталь, вироблена на українських комбінатах, як символ спротиву агресії" , — наголосили в підприємстві.

У Запоріжсталі кажуть, що першу партію сталі передали 29 червня, а будь-які незначні відхилення товщини "залишаються у межах допустимої похибки", про що компанія попереджала заздалегідь. Підприємство заявило, що не отримувало претензій щодо якості чи параметрів своєї сталі, але готове провести незалежну експертизу.

25 липня у Мінкульті заявили, що тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, оскільки сталь Запоріжсталі нібито не відповідає технічним вимогам. Будівельники склали акт про виявлені дефекти. Там запевняють, що заміна не впливає на бюджет проєкту, тому вартість металу залишається незмінною — 400 тисяч гривень. Загалом усе коштуватиме 28 мільйонів грн.