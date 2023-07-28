Катар виділяє $100 мільйонів на подолання гуманітарної кризи в Україні

Катар виділяє 100 млн доларів на подолання гуманітарної кризи в Україні і 20 млн доларів для забезпечення африканських країн продовольством.﻿ Про це заявив Премʼєр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман аль Тані на спільному брифінгу з українським колегою Денисом Шмигалем в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Наш державний правитель готовий виділяти гроші і вже виділив 100 млн доларів для подолання кризи, яка відбувається. Передбачається, що гроші можуть витрачатися на відбудову зруйнованої інфраструктури та для забезпечення прісною, питною водою людей у пошкоджених регіонах" , - сказав він.

Премʼєр-міністр України зі свого боку подякував колезі за гуманітарну підтримку та уточнив, що, крім іншого, гроші спрямують на відновлення у сферах медичного забезпечення і освіти, гуманітарне розмінування та інші гуманітарні проєкти.

Аль Тані додав, що Катар готовий надати всі необхідні засоби для того, щоб зменшити проблему гуманітарних прав в Україні або взагалі її усунути. За його словами, Катар збирається надати допомогу тим, хто змушений залишити території, які були окуповані.