Німеччина передала Україні ще 6 установок Gepard та тисячі боєприпасів до них

Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчить оновлений список переданої Україні зброї, який публікує німецький уряд.

Зокрема, Україні передали шість ЗСУ Gepard і понад 15 тисяч боєприпасів до них.

Також у новий пакет допомоги входять понад 2600 димових снарядів калібру 155 мм, 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, 20 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun, 13 розвідувальних дронів Vector.

Крім того, Німеччина передає вісім карет швидкої допомоги і вісім стоматологічних стерилізаторів.