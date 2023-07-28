Зеленський затвердив перенесення Різдва та інших свят

В Україні офіційно змінили дату Різдва та ще кількох свят. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Про це свідчить указ президента та закон №9431.

Наразі в Україні офіційно змінили дату святкування Різдва. Замість 7 січня його перенесли на 25 грудня.

Крім того, змінилися дати та інших святкових днів:

День Українського козацтва та День захисників та захисниць перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня;

День української писемності та мови, замість 9 листопада – 27 жовтня;

День хрещення Київської Русі–України та День Української Державності, замість 28 липня – 15 липня;

День усиновлення, замість 30 вересня – 17 вересня.

Також тепер в Україні День сім'ї відзначатиметься 15 травня.