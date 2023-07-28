Путін розповів африканцям, що переговорів немає через Україну та НАТО

Російський диктатор Володимир Путін на форумі Росія – Африка у Санкт-Петербурзі заявив, що він нібито готовий до переговорів для завершення війни, але з ним не хочуть говорити Україна, США та НАТО, повідомляє Українська правда.

"Усі протиріччя мають вирішуватися в ході переговорів, але проблема в тому, що з нами відмовляються вести переговори. В основі конфлікту лежить створення загроз Росії з боку США і НАТО, а вони відмовляються від переговорів з питань забезпечення рівної безпеки для всіх, включаючи Росію.

Та й сама Україна, точніше, сьогоднішній український режим, відмовляється від переговорів. Офіційно про це заявили – і президент України ухвалив декрет із цього питання, який забороняє вести переговори. Ми готові до цих переговорів. Але ж ми не можемо нав'язувати ці переговори. Потрібно вести діалог і з того боку" , – сказав російський президент.

Під переговорами Путін має на увазі те, що Київ та його союзники змиряться із захопленням української території на сході та півдні та погодяться з ключовими вимогами РФ, як-от відмова від вступу України до НАТО.

Президент Володимир Зеленський наполягає, що для початку переговорів Росія має вивести усі свої війська з української території.