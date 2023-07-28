Румунія може залучити авіацію для пришвидшення транзиту українського зерна – МЗС

Румунська влада планує швидко розширити один із ключових маршрутів транзиту зерна з України, оскільки посилення атак Росії в Чорному морі посилює ризики для світової торгівлі продуктами харчування.﻿ Про це заявила глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

"Ми тісно контактуємо з Україною, щоб визначити найкращі варіанти збільшення та прискорення цього транзиту (зерна – ред.). Безпекова ситуація, звичайно, непроста, але ми дуже віддані продовженню допомоги Україні" , - сказала вона.

За словами Одобеску, Румунія може відкрити нові пункти пропуску з Україною, збільшити персонал на існуючих пунктах пропуску та залучити колишніх пілотів і військових пілотів, щоб прискорити транзит суден через Дунайський канал.

Зазначається, що Румунія вже сприяла транзиту понад 20 мільйонів тонн зерна з України, близько половини з усіх 41 мільйона тонн, відправлених через так звані "шляхи солідарності" ЄС з початку російського вторгнення.