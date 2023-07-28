На Кіпрі затримано спільника Жеваго – ДБР

На запит ДБР в Республіці Кіпр правоохоронці затримали колишнього заступника голови правління АТ "Банк "Фінанси та Кредит", який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.

"На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення про утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр до України" , - повідомили у відомстві.

Правоохоронці не називають ім'я затриманого, але за даними ЗМІ йдеться про Сергія Борисова.